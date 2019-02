FC Twente haalt weer ruim miljoen op: nog 3 ton nodig

0:25 ENSCHEDE – FC Twente heeft nog drie ton nodig van de 14 miljoen euro die nodig is om twee seizoenen in de eerste divisie financieel te overleven. 52 sponsoren zegden dinsdagavond in een bijeenkomst toe samen voor minimaal 520.000 aandelen van de club te zullen kopen.