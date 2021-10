Jeffrey de Lange mocht zijn vriend Joël Drommel niets zeggen

Naïef FC Twente geeft in kwartier tijd alles weg tegen PSV

EINDHOVEN - FC Twente dacht zaterdag 45 minuten lang de zaakjes aardig voor elkaar te hebben bij PSV, maar drie snelle treffers na rust maakten een einde aan alle ambities: 5-2. De naïef verdedigende bezoekers werden in Eindhoven telkens over de linkerkant geslacht in de omschakeling.

30 oktober