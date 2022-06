Jeffrey de Lange op weg naar Go Ahead Eagles

Go Ahead zoekt een vervanger voor de vertrokken Andries Noppert. Hij staat het komende seizoen onder de lat bij Heerenveen. De Lange krijgt de kans om in De Adelaarshorst eerste doelman te worden.

De Lange kwam in 2017 over van Ajax en was in de voorbije twee jaar stand-in. FC Twente wilde achter Unnerstall een ervaren keeper hebben, waardoor De Lange een stapt terug moest doen in de rangorde. De Lange heeft nog een contract tot en met 2024 in Enschede.