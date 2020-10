Jeffrey de Lange vervangt bij FC Twente in beker licht geblesseerde Joël Drommel

De bankzitter Bij FC Twente weten ze het al langer: Van Corona ben je niet zomaar verlost

10 oktober Het is achteraf natuurlijk makkelijk praten, maar ik heb dat gevalletje Corona vanaf het eerste moment niet vertrouwd. Wat had die Corona nou hier te zoeken, vroeg ik me af, toen bekend werd dat hij zich had gemeld in Twente. Afgelopen woensdag zag ik Corona na lange tijd weer eens terug. Jesus was de beste man op het veld bij Nederland-Mexico.