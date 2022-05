Jeffrey de Visscher blijft wel bij FC Twente: assistent tekent bij

De bankzitter Na 8 jaar regenwoud geloof je je ogen niet: FC Twente gaat Europa in en Alfred Schreuder wordt trainer van Ajax

ENSCHEDE - De laatste keer dat FC Twente op reis mocht, kwam de club terecht op een plek die je niet meteen aankruist als je op zoek bent naar een lekkere voorjaarsbestemming. Bij all inclusive in de zuidelijke Kaukasus krijg je op de één of andere manier toch andere gedachten.

14 mei