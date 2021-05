Jeffrey de Visscher nieuwe assistent van Ron Jans

Met De Visscher krijgt Jans in het nieuwe seizoen drie assistenten op het veld. De huidige trainers Andries Ulderink en Ivar van Dinteren waren al eerder vastgelegd. De Visscher gaat zich met name bezighouden met de individuele begeleiding van spelers, het onderhouden van de contacten met de academie en met de verwerking van data. „Het is altijd mijn wens geweest om fulltime bij een eredivisieclub aan te slag te gaan. Dat dit bij FC Twente kan maakt het extra mooi”, aldus de oud-speler van de club.

Professionalisering staf

Het aanstellen van De Visscher is volgens technisch directeur Jan Streuer een nieuwe stap in de verdere professionalisering van de technische staf. „Het is mooi dat we die functie met Jeffrey de Visscher hebben ingevuld. Hij is jarenlang trainer geweest bij de academie en heeft daar veel ervaring opgedaan. Hij is daardoor ook goed op de hoogte van de werkzaamheden bij FC Twente. Naast dat hij veel individuele trainingen gaat verzorgen, gaat hij een belangrijke rol spelen tussen de FC Twente/Heracles Academie en de club, daarvoor is hij uitermate geschikt.”