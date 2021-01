Jeroen van der Lely is weer voetballer: hij gaat verder als amateur

Video FC Twen­te-documentai­re op kerstavond op tv: De Twentse hunkering naar een volle Grolsch Veste

22 december ENSCHEDE - Kerstavond is voor velen thuis de avond van ‘All You Need is Love’. Maar de jaarlijkse tranentrekker krijgt dit keer qua emotie geduchte concurrentie van de documentaire ‘Ik mis oe, De Twentse hunkering’ op FOX Sports, waarin het verlangen naar een volle Grolsch Veste centraal staat.