Jeroen van der Lely stopt er nu echt mee: ‘De passie voor het profvoetbal is weg’

In 2015 stopte Jeroen van der Lely ook al eens, maar toen liet hij zich vrij snel daarna weer overhalen. Het leverde hem nog 69 duels in de eredivisie op. Maar vijf jaar later is zijn beslissing definitief, zegt hij. „Of ik moet op een hoog amateurniveau er veertig per seizoen gaan inschieten.” Hij moet er zelf om lachen. Dat zal niet zo snel gebeuren bij een speler die altijd verdediger van beroep is geweest. „Voetbal vind ik nog steeds hartstikke leuk om te doen”, aldus Van der Lely. „Maar ik heb de passie niet meer om elke dag op het veld te staan. In profvoetbal is het altijd moeten, moeten. Je hele leven is gefocust op voetbal, terwijl er in mijn beleving nog zoveel meer is. Ik heb dat altijd wel in me gehad. Ze zeggen altijd: het mooiste is als je van je hobby je werk kunt maken, maar toen het voetbal mijn werk werd, was het mijn hobby niet meer.”