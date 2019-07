Jesse Bosch zet eerste stap en hoopt nu op kleedkamer van het eerste elftal bij FC Twente

Afgelopen zaterdag tegen Leuven had de middenvelder zelfs een basisplaats, dinsdag tegen Schalke 04 zit hij opnieuw bij de selectie. ,,Dit is een prachtige eerste stap, maar ik ben er nog lang niet", zegt Bosch, die via SV De Lutte op zijn elfde bij FC Twente terechtkwam. ,,Ik ben altijd Twente-supporter geweest, dus dit is heel mooi om mee te maken.”

Bosch was altijd een aanvallende middenvelder, of een nummer 8 met diepgang. Tegen Leuven was hij de meest controlerende speler van de Tukkers. ,,De laatste keer dat ik daar heb gespeeld was in de D2 van Twente.” Bosch deed het prima. Zelf is hij kritisch. ,,Ik ben een perfectionist. Het moet nog beter. Ik had wat vaker direct naar voren kunnen spelen. In de jeugd doe ik dat altijd meteen, nu was het toch even wennen op die plek.”