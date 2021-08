Jeugdig FC Twente onderuit tegen Italiaanse promovendus Venezia

ENSCHEDE - FC Twente verloor in De Grolsch Veste van Venezia (0-1), maar de jeugdige ploeg kende een leerzame middag tegen de Italiaanse promovendus. De grootste tegenvaller was een nieuwe blessure, dit keer bij Dario Dumic.

Een ware afspiegeling van de werkelijke krachtsverhoudingen was het treffen in het lege stadion niet. Beide teams lieten de meeste beoogde basisspelers lange tijd op de bank. Het grote verschil was wel dat FC Twente met een heel jeugdige ploeg begon, terwijl de kersverse Serie A-club daar een elftal met heel wat meer bagage tegenover stelde. Zo waren er basisplaatsen voor Tyronne Ebuehi - vorig jaar nog een gewaardeerd rechtsback in Enschede - en oud-Ajax-speler Dennis Johnson.

Weer een blessure

Bij FC Twente waren Dario Dumic en Jesse Bosch de enige twee spelers met eredivisie-ervaring binnen de lijnen. Voor Dumic duurde het optreden overigens maar kort. Al binnen tien minuten viel hij geblesseerd uit, waardoor de Enschedeërs opnieuw een tegenvaller incasseerden in de voorbereiding.

Spelers uit de academie

FC Twente-trainer Ron Jans moest door alle afwezigen zelfs een beroep op twee spelers van de academie, Jahnoa Markelo en Stanislav Dyulgerov. Markelo - het jongere broertje van de weer naar Everton teruggekeerde Nathan - is een 18-jarige talentvolle buitenspeler, die door het gebrek aan alternatieven nu als linksachter werd opgesteld. De kleine Dyulgerov is een middenvelder, die al op zijn dertiende naar Arsenal vertrok, en via Stadtlohn enkele jaren geleden in de opleiding terechtkwam.

Goed begin

De nog maar 17-jarige Duitser, met Bulgaarse roots, is een technisch vaardige verbindingsspeler die zich goed staande hield. Markelo, die zelden in de achterhoede heeft gespeeld, verzorgde in de beginfase een prima voorzet waar Manfred Ugalde net niet genoeg vaart achter kon krijgen. De kleine aanvaller uit Costa Rica begon uitstekend, maar zakte daarna weg.

FC Twente was in de eerste helft de ploeg met meer balbezit, maar het was lastig kansen creëren tegen de Italiaanse mannetjesputters. Positief was dat de ploeg in de eerste 45 minuten geen kans weggaf.

De wissels

Beide ploegen wisselden na rust veelvuldig en Venezia werd daar dinsdagmiddag sterker van dan FC Twente. De 0-1 na iets meer dan een uur spelen was ook het logische gevolg van de nieuwe verhoudingen op het veld. Hoewel de ploeg van Jans in het laatste half uur met meer gevestigde namen speelde, was het verband uit het elftal. Als er zoveel mutaties plaatsvinden makten je betere voetballers een team niet per definitie beter.

In de laatste tien minuten kreeg FC Twente wat druk op de opponent, maar de nederlaag kon niet worden voorkomen.

FC Twente - Venezia 0-1 (0-0)

FC Twente: De Lange, Hilgers (75. Cleonise), Dumic (9. Pröpper, 59. Oosterwolde)), Bruns, Markelo (59. Smal), Staring, Bosch (46.Ilic, 72. Menig), Dyulgerov (59. Zerrouki), Van Leeuwen, Ugalde (59. Van Wolfswinkel), Rots.