Jeugdspeler FC Twente gaat viral dankzij wereldgoal

5 berichten die laten zien waarom Jeroen van der Lely een volgtip is op Instagram

23 januari Voetballers op sociale media, vaak posten ze enkel over wedstrijden of andere prestaties in het voetbal. Soms worden ze zelfs bijgehouden door speciale social-mediabureaus. Je wordt volgegooid met de welbekende clichés. Jeroen van der Lely van FC Twente pakt dit anders aan. Vooral de zelfspot van Jeroen van der Lely maakt hem zo uniek.