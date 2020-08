Jeugdspelers FC Twente dromen van de route van Berghuis

In het rijtje beloften dat in de voorbereiding zich mag laten zien bij FC Twente is Daan Rots de uitzondering. De aanvaller komt uit Groenlo, het eigen achterland van de club. De rest van de jonkies heeft een langere route afgelegd. Letterlijk zelfs elke dag. Mees Hilgers groeide op in Nijkerk, Casper Staring in Barneveld, Thijs van Leeuwen in Heerde, de onlangs gecontracteerde leeftijdsgenoot Jayden Oosterwolde is net als Giovarny Sluijter een Zwollenaar en de nog geblesseerde Luca Everink komt uit Diepenveen, ten noorden van Deventer. „Deze lichting is het bewijs van het optimale rendement van de samenwerking met Go Ahead Eagles destijds”, zegt Rob Boudrie, jarenlang manager opleidingen van de Twentse opleiding.