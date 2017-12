Joachim Andersen en Robin Gosens genieten in Bella Italia

Joachim Andersen leende afgelopen zaterdag de inlogcode van FOX van Jelle van der Heyden om naar FC Twente-Ajax te kijken. ,,Bij de gelijkmaker van Twente zat ik wel even rechtop in bed. Ik was blij voor de jongens, de supporters en de club. Ik volg Twente nog steeds op de voet en heb veel contact met de spelers.''

Noem het bella Italia: het nieuwe leven van Joachim Andersen sinds hij in de zomer FC Twente inruilde voor Sampdoria. Enschede is Genua geworden, de grootste havenstad van het land met ruim 600.000 inwoners, die zich verzameld hebben aan de Middellandse Zee. ,,Genua is prachtig'', vertelt hij in het Nederlands. ,,Ik denk dat het een van de mooiste plekken van Italië is.''

Geen spijt

Maar te midden van al die mooie verhalen, is er een probleempje: Andersen heeft in de competitie nog geen seconde meegedaan. Verder dan één bekerwedstrijd is hij nog niet gekomen. ,,Toch gaat alles volgens plan'', zegt hij. ,,Sterker nog: ik denk zelfs dat ik wat voorlig op schema. Ik heb ook nog geen seconde spijt van mijn overgang. Toen ik in gesprek ging is me dit scenario exact zo voorgespiegeld."

Andersen heeft geen klagen en weet het zeker: ,,Mijn debuut zit er aan te komen.''

Intens

Oud-Heraclied Robin Gosens (23) is bij Atalanta Bergamo aanbeland in een andere wereld. Van Roda JC en Excelsior naar wedstrijden tegen Juventus, Inter en AC Milan in San Siro. "In elk stadion waar ik kom, weet ik niet wat ik meemaak. Het is groots, de fans zijn fanatiek en intens. Mensen leven voor hun club, willen er voor sterven."

Volledig scherm Robin Gosens in extase nadat hij voor Atalanta scoort op Goodison Park © Getty Images

De Italiaanse club vertelde hem dat hij in zijn eerste seizoen de tijd kreeg om zich te ontwikkelen. Tot nu toe kwam hij in de competitie zeven keer in actie en speelde 455 minuten, in Europees verband viel hij twee keer in. "Ik mag niet klagen, ze houden woord. Ik moest wel flink aan de bak trouwens. Zonder iemand tekort te willen doen: het niveauverschil is groot. Er worden in de Serie A andere dingen van je gevraagd, dan in Nederland. Nu na een maand of zes kan ik zeggen: het past bij me."

Italiaanse les

Het leven is goed in Bergamo, vindt hij. De stad in Lombardije met 120.000 inwoners ligt op zo'n 40 kilometer rijden van Milaan. "Als je hier het shirt van Atalanta aantrekt, vinden ze je iets buitengewoons, heel bijzonder. Ik doe mijn best om goed te kunnen communiceren, heb Italiaanse les en een programma op mijn laptop. Ik kan alles verstaan en me redelijk verstaanbaar maken", zegt de Duitser in vloeiend Nederlands.