Joël Drommel kiest toch voor FC Twente en verlaat selectie Jong Oranje

nabeschouwing ‘Heracles Europa in en FC Twente kampioen’

3 september Het was een mooi en bewogen voetbalweekend voor Heracles en FC Twente. Fardau en Leon kijken in de Nabeschouwing terug op een vermakelijke middag in Almelo en zijn verbaasd over het grote aantal volgers op Twitter van Twente-nieuweling Espinosa.