Joël Drommel na afscheid: ‘De laatste was de slechtste, maar ik heb de ploeg ook vaak gered’

ENSCHEDE - Joël Drommel baalde in eerste instantie als een stekker. „Mijn laatste voor FC Twente was m’n slechtste. Maar over een paar dagen zal de trots overheersen”, aldus de doelman, die twee keer blunderde, maar FC Twente wel zag winnen met 3-2 van ADO Den Haag.

Met zijn familie op de tribune nam Joël Drommel afscheid na zeven jaar FC Twente. Achter hem in de eerste helft had VAK-P een spandoek voor hem opgehangen. Maar uitgerekend in zijn laatste optreden kwam FC Twente tegen ADO op een 2-0 achterstand door fouten van zijn kant. En twee keer kende John Goossens geen genade. De eerste treffer was een hoekschop die er in één keer invloog. De 0-2 een houdbaar afstandsschot. „Ik heb nog nooit twee fouten in één wedstrijd gemaakt”, aldus Drommel.

Volledig scherm De familie van Joël Drommel was zondag aanwezig in De Grolsch Veste. © Pro Shots / Ron Jonker

Grote fouten

„Het was niet mijn beste wedstrijd, dat is wel jammer. Daarentegen winnen we wel weer, voor het eerst sinds lange tijd. Bij de corner bleef de bal heel lang hangen. Ik was te veel bezig met El Khayati voor me, misschien lag het daaraan. Maar die bal mag er niet in. Je moet als keeper op de bal focussen, maar ik keek iets te veel voor me. Dat deed ik niet goed. Die tweede bal mag er ook niet in. Het was een zwabberschot, ik greep slecht in. Het is een grote fout.”

Spanning op laatste duel

„Er was wat spanning omdat het mijn laatste wedstrijd was. De dag was iets anders dan normaal. Ik heb hier heel lang gezeten. Maar goed, oppakken en weer doorgaan. Vandaag en morgen baal ik hier van, maar daarna zal de trots overheersen. Ik denk dat ik de ploeg ook vaak genoeg heb gered. Ik heb bij Twente alle kanten van de medaille gezien. Nu is het voorbij. Mooi ook dat de fans een spandoek voor me hadden opgehangen, dat waardeer ik enorm.”

Volledig scherm Het spandoek voor Joël Drommel. © Pro Shots / Ron Jonker