Johan Derksen: ‘FC Twente moet Ted van Leeuwen terughalen’

Derksen (69) strijkt woensdag met zijn theatershow ‘Johan Derksen Keeps The Blues Alive’ neer in Enschede. De nestor van de Nederlandse voetbaljournalistiek wil desgevraagd ook wel even zijn mening kwijt over FC Twente: "Doodzonde en ook een beetje gek wat daar is gebeurd, met zo’n relatief groot budget zo’n wanprestatie leveren. Ik hoop voor Twente dat Fred Rutten terug komt. Hij heeft de kwaliteiten om het te doen. Die club heeft nu iemand nodig die echt de baas is op technisch gebied. Aan een Rutten die geen TD wil worden maar als commissaris vanuit Israël iets gaat roepen, heb je niks. Als Twente daarmee akkoord gaat, is het de volgende belachelijke beslissing zijn die ze daar nemen. Maar ik denk dat Fred weinig vertrouwen heeft in de mensen die er nu bij Twente aan het roer staan. Als ik dan zo’n wereldvreemde directeur (Velderman, red.) op tv langs zie komen, snap ik dat ook nog wel."