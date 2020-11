John Stegeman fileert Thomas Lam bij terugkeer in De Grolsch Veste

Lam ging bij de eerste twee treffers van FC Twente hopeloos in de fout. Stegeman kende geen genade, ook niet na afloop toen hij de vraag kreeg of die wissel nou nodig was. ,,We zijn hier niet met peutervoetbal bezig, of wel? Eén fout vind ik al te veel, zeker voor een international. Psychologische schade? Het is toch geen kleuter? Hij is Fins international en heeft driehonderd wedstrijden in het betaald voetbal gespeeld. Met al die tere zieltjes heb ik niets te maken.”

Lam, net terug van een blessure en schorsing, verstopte zich na afloop niet. ,,Ik snapte de wissel", sprak hij manmoedig.