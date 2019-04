Jong AZ ideale tegenstander voor FC Twente

Laag op de ranglijst, vasthouden aan speelstijl

Jong AZ staat na 34 wedstrijden op de achttiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie met 26 punten. Slechts twee teams scoorden minder doelpunten en ook maar twee clubs kregen minder doelpunten tegen dan Jong AZ. Toch wordt er vastgehouden aan een bepaalde speelstijl, met positiespel als belangrijkste middel om tot kansen te komen. Alleen Jong Ajax en Go Ahead Eagles hadden dit seizoen gemiddeld meer balbezit dan Jong AZ (54,2%), terwijl koploper FC Twente gemiddeld 51,1% van het balbezit in een wedstrijd had. Verband daarmee houdt het aantal passes. Alleen Jong Ajax gaf meer passes dan Jong AZ en alleen Jong PSV was nauwkeuriger in de passing dan de beloften uit Alkmaar.

Weinig rendement uit veel balbezit

Echt gevaarlijk wordt Jong AZ niet vaak met het veelvuldig hebben van de bal. Het laatste gedeelte van het veld wordt in vergelijking met het hoge aantal passes relatief weinig gevonden, waardoor de ploeg tot de onderste teams in de Keuken Kampioen Divisie behoort als het gaat om schoten, scoringskansen en balcontacten in het strafschopgebied van de tegenstander.

FC Twente mag blij zijn met de speelstijl van Jong AZ

Ondanks dat Jong AZ aanvallend niet over veel stootkracht bezit, kan het dus zomaar zijn dat Jong AZ in de kampioenswedstrijd in Enschede het meest de bal heeft. Een aannemelijk gevolg van de redelijk aanvallende speelstijl is het weggeven van grotere ruimtes achter de laatste linie van de Alkmaarders. Dat is iets waar de spelers van FC Twente in het huidige seizoen goed mee uit de verf komen. Twente krijgt namelijk meer scoringskansen wanneer de tegenstander meer ruimtes weggeeft. Vooral daarom heeft Jong AZ veel weg van een ideale tegenstander voor FC Twente in de kampioenswedstrijd van aanstaande maandag.