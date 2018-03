Jong FC Twente heeft geen moeite met hekkensluiter

Na rust kreeg Twente wat meer kansen. Dylan George schoot eerst voorlangs, maar even later was er alsnog de 2-0 via Rashaan Fernandes na een goede steekpass. George en Fernandes blonken uit. Bij de 3-0 scoorde George op aangeven van Fernandes, George kon voor open doel intikken. Magreb-invaller Dyllan Ahinful had de grootste kans van de wedstrijd. Hij schoot voor open doel hoog over. In de slotfase bracht Fernandes met zijn tweede van de middag de stand op 4-0, op aangeven van invaller Ryan Trotman. Ook Magreb kwam nog tot scoren via Yasin Ouja: 4-1.