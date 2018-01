Jong FC Twente met El Hamdaoui speelt gelijk tegen NEC

TRAININGSKAMP FC Twente Vrouwen in Spanje: twee trainingen, selfie in bad

8 januari De voetbalsters van FC Twente Vrouwen hebben maandag hun eerste trainingen afgewerkt op het trainingskamp in Noord-Spanje. De koploper van de eredivisie verblijft deze week in de buurt van Girona, in aanloop naar het restant van de competitie.