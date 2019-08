Jong FC Twente onderuit tegen FC Groningen: 0-3

José Matos maanden­lang uitgescha­keld bij FC Twente

12 augustus ENSCHEDE - FC Twente-verdediger José Matos is langdurig uitgeschakeld. De speler van FC Twente heeft een knieblessure opgelopen in het duel tegen FC Groningen en is negen tot twaalf maanden niet inzetbaar. Aangezien hij voor een jaar is gehuurd van Cadiz, is de kans groot dat hij zijn laatste duel al voor FC Twente heeft gespeeld. FC Twente gaat daarom op zoek naar een vervanger.