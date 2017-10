Jong FC Twente, toekomstige schatkist of...?

Technisch directeur Jan van Halst denkt dat in Jong FC Twente de toekomstige transferwaarde zit voor de club. Maar is dat wel zo? Een 'factcheck' na zes speelrondes.

Na de roemloze aftocht uit de tweede divisie werd de selectie van Jong FC Twente deze zomer volledig gerenoveerd. Een karrenvracht aan nieuwe spelers kwam binnen, voetballers uit binnen- en buitenland. Na zes speeldagen in de derde divisie staat de ploeg van de nieuwe trainer Dennis Demmers twaalfde met zeven punten. Toen technisch directeur Jan van Halst onlangs werd geconfronteerd met de beperkte transferwaarde van de eerste selectie wees hij naar de groep van Jong Twente. Hij verwacht dat daar voor de toekomst het meeste kapitaal zit voor de club.

Maar hoe talentvol is die groep dan? De selectie nader bekeken, aan de hand van de opstelling van afgelopen zaterdag tegen Almere City (1-1).

Volledig scherm Godfried Roemeratoe. © FC Twente

DE VERDEDIGING

Spelers:

Joel Drommel, Godfried Roemeratoe, Lukas Browning, Joel Felix, David Simbassa.

Potentie:

Godfried Roemeratoe.

Twijfel:

doelman Joël Drommel en Joel Felix.

Tegen Almere City stonden er drie nieuwe buitenlanders in de defensie. De Zweed Lukas Browning en de Deen Joel Felix bemanden het hart en de Fransman David Sambissa stond op links.

Na drie maanden kun je je afvragen waarom de club spelers als Browning en Sambissa van ver heeft gehaald en in een opleidingselftal heeft gestald. Afgezien van het feit dat Browning als middenvelder binnenkwam, heeft hij niet iets specifieks in zijn spel wat hem tot een uitzonderlijk talent maakt. Sambissa is al 21 jaar en op die leeftijd moet je als buitenlander niet meer bij de reserves spelen.

Van dat drietal zit in Joel Felix de meeste rek. De tiener, deze zomer overgekomen van Kopenhagen, is een linkspoot, heeft uitstraling en zit fysiek goed in elkaar.

De meest opvallende speler in de achterhoede is Godfried Roemeratoe. De jeugdspeler uit Zeeland wordt binnen de club gezien als de toekomstige nummer 6 van het eerste elftal. Daarom is het ook opmerkelijk dat hij nu al weken als rechtsback wordt opgesteld.

De staf probeert hem weerbaarder te maken, maar waarom wordt een van de weinige echte beloftes op die leeftijd bij Twente niet opgeleid op de positie waar hij uiteindelijk moet gaan spelen? Ook op het middenveld kom je in de duels.

Volledig scherm Alexander Laukart in duel met Wayne Rooney, tijdens het oefenduel met Everton. © Getty Images

HET MIDDENVELD

Spelers:

Jelle van der Heyden, Ramiz Zerrouki, Alexander Laukart

Twijfel:

Alexander Laukart

Het toekomstige kapitaal zat zeker niet verpakt op het middenveld dat aantrad tegen Almere City. Jelle van der Heyden is blijven steken in zijn ontwikkeling. De jonge Ramiz Zerrouki is balvaardig, maar hij mist de dynamiek, de kracht en het tempo voor de subtop in de eredivisie. Alexander Laukart maakte dit seizoen de overstap vanuit de jeugd van Borussia Dortmund. De Duitser, in het bezit van een 3-jarig contract is al lid van de eerste selectie. Is technisch goed, maar de weg naar een basisplaats in het eerste is nog akelig lang. Tegen Almere City was Bob Vankan - ooit de jongste debutant voor Fortuna Sittard - geblesseerd maar hij heeft na anderhalf jaar Twente nog niet de sprong voorwaarts gezet.

DE VOORHOEDE

Spelers:

Delano Grootenhuis, Jari Oosterwijk, Dylan George

Misschien dat Dylan George ooit nog eens aanklopt bij het eerste elftal, maar hij is niet het supertalent dat de kassa doet rinkelen. Grootenhuis en Oosterwijk hebben niet het niveau voor FC Twente 1. De gelijkmaker werd gescoord door een invaller, Jonathan Frimann, een energieke Deense aanvaller, waarin nog rek zit. Maar potentie Twente 1? Afwachten nog.

Voor Ryan Trotman is er de laatste weken geen plek meer bij de reserves. Het talent uit de eigen opleiding - in de voorbereiding nog stagiair bij 1 - is slachtoffer van het feit dat er bij de eerste selectie een overschot aan aanvallers is, waardoor Dylan George in het tweede moet spelen. Trotman, nu geblesseerd, speelde inmiddels een paar keer in onder 19.

CONCLUSIE