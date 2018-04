Jong FC Twente verliest ook van Harkemase Boys

De 0-1 viel een paar minuten na rust. Dennis van Duinen schoot daarbij eerst hard tegen de onderkant van de lat, Kevin Mennega kopte in de rebound binnen. Assistent-scheidsrechter Willems vlagde allereerst voor buitenspel, scheidsrechter Bronsvoort keurde de treffer echter goed omdat de bal al over de lijn was geweest.

Twente kreeg in Hengelo voldoende kansen om tot scoren te komen. Frimann schoot al na een paar minuten hard in de handen van doelman Jansema. En na ruim een kwartier kon spits Oosterwijk voor een leeg doel binnenkoppen, maar hij kopte de bal naar de grond en daarna was doelman Jansema er weer op tijd bij. De keeper van de bezoekers was een grote plaag voor Twente. Zo keerde hij nog een inzet van George met zijn voet. Aan de andere kant had Harkemase Boys kansen, maar De Lange was ook alert.