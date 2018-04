Jong FC Twente verslaat koploper Spakenburg

DE BALLEN VERSTAND 'Enige mogelijkheid om erin te blijven is met een fitte Assaidi'

6 april Wat kunnen we verwachten van FC Twente en Heracles het aankomende weekeinde? Voetbalwatchers Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde kijken vooruit richting de dertigste speelronde in de eredivisie, in de rubriek De Ballen Verstand.