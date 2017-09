Jong FC Twente verslaat ONS Sneek

FC Twente gewaarschuwd: Geen ploeg zo doelgericht als FC Utrecht

15 september ENSCHEDE – FC Twente krijgt in speelronde 5 de kans om het eerste punt of de eerste punten in dit seizoen te pakken. Tegenstander in Enschede is FC Utrecht, dat in tegenstelling tot de Tukkers prima aan het seizoen is begonnen.