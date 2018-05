Jongensteam brengt eerbetoon aan overleden ploeggenoot tijdens Twente Cup

Het team speelde tijdens het toernooi met het nummer 6 op de borst. Het is het nummer waarmee Maykel, jeugdspeler van Rigtersbleek, zo graag speelde. “Ze wilden hem eren. Laten zien dat ze hem niet vergeten zijn”, zegt begeleider Michael Spierings, jongerenwerker bij Alifa, op de website van FC Twente . “Het plotselinge overlijden van Maykel heeft nog steeds een ontzettend grote impact op de jongens. Dit is een vriendengroep en zo’n tragische gebeurtenis hakt er ongelooflijk in. Bij iedereen.”

Speler van het toernooi

Het eerbetoon hield niet op met de bijzondere shirts. Maykel werd symbolisch uitgeroepen tot speler van het toernooi. Toen het team de bijbehorende prijs in ontvangst nam, nam aanvoerder Stanley het woord. Hij riep de moeder van Maykel bij zich en overhandigde de prijs aan haar. “Ze hadden haar zelf uitgenodigd”, zegt Spierings. “Iedereen was ineens muisstil. Er waren tranen en uiteindelijk ook applaus. Heel indrukwekkend. Als ik zie hoe de jongens hiermee omgaan, hoe ze gegroeid zijn, dan ben ik daar ongelooflijk trots op. Kippenvel.”

Maykel kwam een jaar geleden, op 22 juni, om het leven bij een ongeval bij Werf 053 in de haven van Enschede. De scholier van het Bonhoeffer College had met klasgenoten vanaf een boot afval uit de haven geschept en viel bij het afmeren overboord. Hij raakte kort bekneld tussen de kade en de boot en overleed later in het ziekenhuis. Het overlijden had een flinke impact in de Enschedese wijk Twekkelerveld, maar ook bij voetbalvereniging Rigtersbleek, waar Maykel sinds zijn zesde voetbalde.