Jubilerende Drommel blinkt uit tegen PSV: ‘Heb een punt gepakt voor het team’

Drommel verbleef afgelopen week bij het Nederlands elftal. Terug in Enschede bewees hij dat zijn uitverkiezing niet voor niets was. De sluitpost groeide uit tot man van de wedstrijd. “Ik denk wel dat ik een punt heb gepakt”, zegt Drommel voor de camera’s van FOX Sports. “Vooral in de eerste helft heb ik ons in de wedstrijd gehouden. In de tweede helft heb ik niet heel veel te doen gehad.”