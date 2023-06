Julio Pleguezuelo op weg naar uitgang bij FC Twente

Julio Pleguezuelo is bezig aan zijn laatste serie wedstrijden voor FC Twente. De Enschedese club en de Spaanse centrale verdediger hebben geen overeenstemming kunnen bereiken over een nieuw contract.

De huidige verbintenis van Pleguezuelo loopt aan het eind van deze maand af. Daardoor is hij transfervrij. De 26-jarige speler kwam in 2019 over van het tweede team van Arsenal. Pleguezuelo begon dit seizoen als bankzitter, maar na de blessure van Mees Hilgers kwam de bij Barcelona opgeleide centrumverdediger in het elftal.

Gat te groot

FC Twente wilde wel verder met hem, maar het verschil tussen vraag en aanbod is te groot. „Je weet nooit hoe het loopt in het voetbal, want er kan altijd weer een moment komen dat je toch weer in gesprek gaat”, zegt technisch directeur Jan Streuer. „Maar wij kijken vanaf nu wel verder, want er moet wel een centrale verdediger bij komen.”

Wachten op Misidjan

Ook met Virgil Misidjan heeft FC Twente nog geen akkoord weten te bereiken. De vleugelspits heeft net als Pleguezuelo een aflopend contract. „Maar wij zijn nog wel met elkaar in gesprek”, aldus Streuer. Ruben van Bommel was een serieuze gegadigde voor de plek voor de linkerkant voorin, maar de 18-jarige van MVV heeft voor AZ gekozen. „Jammer, maar het is niet anders”, zegt Streuer. „Je kunt niet elke speler krijgen die je graag wilt.”

