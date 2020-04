Kaartenactie voor bijna 65-jarige cultheld van FC Twente Jan Sørensen

Sørensen kwam in 1983 naar FC Twente en vertrok in 1985 naar Feyenoord. Ondanks die relatief korte periode in Enschede heeft hij bij velen een onuitwisbare indruk achtergelaten. De Deense linkspoot wordt beschouwd als één van de betere voetballer die ooit voor de club heeft gespeeld. De middenvelder was ook nog eens flamboyante verschijning die genoot van het levem. Later kwam hij ook nog voor Ajax uit.

65 jaar

Na zijn loopbaan bleef hij in Engeland wonen. Zijn gezondheid liet in de loop der jaren veel te wensen over. In maart onderging hij voor de zoveelste keer een hartoperatie. Op 14 mei wordt de held van veel FC Twente-fans 65 jaar. Het blad voor 65 plussers in Twente - Zilver magazine - heeft het idee opgevat op die dag op te monteren met een persoonlijke boodschap of digitale verjaardagskaart. Inmiddels zijn er al tientallen kaarten binnen.