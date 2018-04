Kaartenpakker Cuevas kan zich scharen in rijtje Rankovic, Ramos, De Kamps

In de laatste vijf jaar verloor ADO Den Haag slechts één van de laatste negen ontmoetingen met FC Twente. Op 17 september 2017 won FC Twente met 4-1 in Enschede. Opvallend, aangezien de Hagenaars in de 23 jaar voorafgaand aan die serie slechts één keer wonnen van de Tukkers.

Wint Twente zaterdag niet van ADO, dan is de ploeg verzekerd van zijn laagste puntentotaal ooit in een seizoen. Met nog vier duels te gaan hebben de Tukkers twintig punten. In 1982/1983, het jaar waarin Twente degradeerde, werden over het hele seizoen 32 punten behaald (alles omgerekend naar driepuntensysteem). Dat was tevens het laatste seizoen dat FC Twente bij de onderste drie eindigde.

FC Twente heeft momenteel tien punten achterstand op nummer 13 FC Groningen, nummer 14 Willem II en nummer 15 NAC. Heeft de ploeg ook na deze speelronde tien punten achterstand op de nummer 15, dan kan Twente in ieder geval de nacompetitie niet meer ontlopen.

Cuevas

Linksback Cristian Cuevas is met elf kaarten nog één kaart verwijderd van het Eredivisie-record van twaalf (geel en rood samen), neergezet door Aleksander Rankovic (Vitesse) in 2003/2004. Dat record is al geëvenaard door Guy Ramos in 2011/2012 (RKC Waalwijk) en Joeri de Kamps in 2014/2015 (NAC Breda).

Boere

Het is nog onzeker of Tom Boere zaterdag kan spelen, aangezien de spits al langere tijd kampt met liesklachten. Of die klachten ook invloed hebben op zijn spel is niet duidelijk, maar dat Boere niet in beste vorm verkeert staat vast. De spits was slechts één keer trefzeker met zijn laatste 35 schoten in de Eredivisie. De laatste zeven schoten van de spits eindigden zelfs niet tussen de palen.