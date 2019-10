Kalma doet oude club pijn: zege FC Twente Vrouwen

Aftastend begin

1-2 en 1-3

Na rust bleven meer goals lange tijd uit. Na ruim een uur werd dan toch de derde treffer op het scorebord gezet. Na een overtreding in het strafschopgebied op Ashleigh Weerden, scoorde Kalma vanaf elf meter de 1-2. Renate Jansen maakte er even later nog 1-3 van. Het was voor Twente de eerste competitiezege sinds begin september. ADO en Alkmaar deelden de punten (1-1), waardoor Twente naar de gedeelde tweede plek klom. Zondag is de topper Ajax - PSV.