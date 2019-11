Kalma en Jansen leiden FC Twente naar zege bij hekkensluiter

Beide teams creëerden in de eerste helft goede kansen, maar gescoord werd er niet. Na de pauze maakte Renate Jansen al snel de 0-1. Het was voor de aanvoerster haar 50e competitiedoelpunt.

Nog geen vijf minuten later maakte Julia Ibes de 1-1, waardoor Twente weer in de achtervolging moest. Dat deed het met succes, want Fenna Kalma en Renate Jansen zorgden in de slotfase voor een 4-1 voorsprong. Excelsior deed nog iets terug, maar spannend werd het niet meer.