Kamerlid over homospreekkoor bij FC Twente: ‘Als echte actie nodig is, wordt niet ingegrepen’

Dat FC Twente erkende dat het had moeten ingrijpen toen er tijdens de wedstrijd tegen FC Groningen homofobe spreekkoren van de tribunes rolden, noemt GroenLinks-kamerlid Lisa Westerveld ‘heel goed’. Tegelijkertijd laat het zien dat clubs op zo’n moment zelf niet goed weten wat te doen. Dat moet anders. „Zolang dit normaal is, is een stadion niet voor iedereen veilig.”

Die vijandige sfeer die er in het mannenvoetbal hangt, Lisa Westerveld heeft er niks mee. „Fans blinken qua liederen niet altijd uit in intelligentie.” Het ‘het-zijn-de-homo’s-van-Groningen’ lied dat anderhalve week geleden in de Grolsch Veste klonk, is daar volgens haar een voorbeeld van. Misschien is het gekscherend, plagend of zonder bijbedoelingen bedoeld. „Maar als je homoseksueel of lesbisch bent, dan is dat niet ludiek.”

Afgelopen week stelde het Kamerlid van GroenLinks samen met Jeanet van der Laan (D66) vragen aan de minister over de spreekkoren, vorig jaar kaartte ze het thema met een motie al aan. De strekking daarvan? Pak het actief aan. „Hoe vaak is een wedstrijd inmiddels stilgelegd vanwege zo’n spreekkoor? Volgens mij nul keer.” En niet omdat ze niet klonken, geeft Westerveld aan.

Homo is nog steeds een veelgehoord scheldwoord op het voetbalveld, weet Westerveld - een fanatiek amateurvoetbalster - uit ervaring. In haar ogen wordt dat nog onvoldoende aangepakt. „Als echte actie nodig is, wordt niet ingegrepen”, merkt ze op. „Daardoor kan het blijven bestaan. Die aanvoerdersbanden zijn een mooi symbool, maar die verliezen in kracht als er op het veld vervolgens niks mee gebeurt.”

Verlegen

Het probleem is dat het nog niet vanzelfsprekend is om in te grijpen, ziet Westerveld. Niet door medesupporters die zich eraan storen, maar misschien te verlegen zijn om er wat van te zeggen, niet door clubs. „Het is heel goed dat FC Twente zegt dat ze dat hadden moeten doen. Maar het laat ook zien dat je het als club op zo’n moment niet goed weet.”

Een scheidsrechter hoort niet alles wat er vanaf de tribune geroepen wordt, spelers evenmin. Het zou goed zijn als spelers van het veld stappen als ze het wel horen, geeft Westerveld aan, maar formeel ligt het bij een club: als die vanuit de meldkamer een seintje krijgt, kan een scheidsrechter via een oortje worden ingelicht.

Twee stappen achteruit

Het voetbalstadion is een mooie plek om elkaar te ontmoeten, vindt Westerveld. „Maar zolang het heel normaal is dat dit soort spreekkoren klinken, is die plek wel onveilig voor sommigen.”

Ze begrijpt dan ook niet dat de KNVB de campagne met de OneLove-armband, die over een maand opnieuw gedragen zou worden door aanvoerders, na de commotie geschrapt heeft. „Dan denk ik: kom op, bond! Sta voor je principes! Nu lijkt het erop alsof we telkens als we een stap vooruit doen, er ook twee achteruit maken.”