Op de melodie van George Baker’s Una Paloma Blanca klonk de tekst duidelijk hoorbaar vanaf de tribunes in de Grolsch Veste. Het was de slotfase van een goede wedstrijd, FC Twente leidde met 3-0 en FC Groningen zou dat niet meer goed gaan maken. Spelers werden toegezongen, als dank voor het goede resultaat, daarna richtten supporters zich provocerend tot de ‘rivalen’ uit het hoge noorden. ‘Het zijn de homo’s, ja de homo’s, het zijn de homo’s van Groningen.’

De zingende fans van FC Twente, de spelers, de scheidsrechter: ze zagen er ruim een week geleden tijdens de wedstrijd het kwaad niet in. Fijke Hoogendijk wel. De Enschedese is bekend als scheidsrechter en komt als vertegenwoordiger van Alliantie Gelijkspelen op voor de LHBTI-community. Ze zat ook op de tribune toen de spreekkoren klonken. Tegenover TC Tubantia sprak ze zich erover uit. „Zeker een minuut of acht lang klonk het lied uit duizenden kelen. Je ziet het gebeuren, voelt het ongemak, maar er gebeurt gewoon niks.”

Juist in een weekend waar in de hele eredivisie aandacht voor het thema was, ging het mis, constateerde ze. Hoogendijk krijgt daarin bijval van Kamerleden Lisa Westerveld (GroenLinks) en Jeanet van der Laan (D66). Zij stelden afgelopen week Kamervragen over de spreekkoren.

Effect op kinderen in stadions

Eind vorig jaar maakten de Kamerleden zich al hard voor het aanpakken van ‘racistische en antihomospreekkoren’ in stadions. Een motie waarin de regering opgeroepen wordt om met voetbalclubs, bonden, de veiligheidsdriehoek, supportersverenigingen en belangenorganisaties voor lhbtiq+-acceptatie afspraken te maken over het stilleggen van wedstrijden bij spreekkoren, werd met 145 stemmen tegen 5 aangenomen. Alleen FvD was tegen.

‘Hoe vaak is het voorgekomen dat een wedstrijd is stilgelegd na racistische en homofobe spreekkoren?’, willen ze weten van Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport. ‘Bent u het met de geïnterviewde persoon (Fijke Hoogendijk, red.) en ons eens dat homofobe en racistische of andere spreekkoren ook effect kunnen hebben op de aanwezige kinderen in een stadion?’

FC Twente betreurt het niet-ingrijpen

De Kamerleden vragen om concrete verbeterpunten. De symboliek van aanvoerdersbanden in regenboogkleuren is leuk, maar als er geen concrete acties aan verbonden worden, wat is dan de waarde? Ze willen weten welke overwegingen een rol spelen, bij het wel of niet stilleggen. FC Twente gaf vlak na de wedstrijd aan dat het ‘protocol’ niet in werking werd gesteld ‘omdat de gezangen van korte duur waren’. ‘Hoe lang moeten spreekkoren duren om wedstrijden dan wel stil te leggen?’, vragen Westerveld en Van der Laan zich af.

Vrijdag reageerde algemeen directeur Paul van der Kraan in de nieuwsbrief van FC Twente op het incident. ‘Tijdens de wedstrijd beledigde een deel van de FC Twente-aanhang door middel van een lied de FC Groningen-supporters. Een aantal mensen in het stadion heeft zich daaraan (terecht) gestoord en vond dat FC Twente had moeten optreden. Zij hebben gelijk. Het is om verschillende redenen niet gebeurd en dat betreuren wij.’