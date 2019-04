Kampioen FC Twente gaat flink onderuit bij NEC

Voor FC Twente stond er in De Goffert niets meer op het spel, terwijl de thuisploeg nog vol aan de bak moest om de play-offs te halen. In de saaie openingsfase was daar nog niet veel van zichtbaar, maar na ruim twintig minuten spelen ontstond er een open duel met kansen aan beide kanten.

Openingstreffer

NEC kwam na een half uur bijna op voorsprong, toen Cristian Gonzalez en Joël Drommel elkaar niet begrepen, maar de doelman kon de inzet van de Uruguayaan nog net keren. In de omschakeling zorgde Oussama Assaidi bijna voor de 0-1, maar uit de counter die daarop volgde kopte Ndayisimiye mooi de 1-0 binnen. De rappe aanvaller kreeg even eerder ook al een goede kans.

Gonzalez zwak

Fraai applaus

Blessure Aitor

Pusic wisselde in de rust. Hij bracht Tom Boere voor Oosterwijk. Niet veel later moest de trainer noodgedwongen ook Aitor vervangen, die geblesseerd raakte aan zijn enkel. Mohamed Hamdaoui verving hem. Ricardinho kopte na een uur spelen de 3-1 tegen de touwen, maar zijn treffer werd onterecht afgekeurd vanwege buitenspel.

Strafschop

Hoewel er nog een ruim half uur was te spelen gebeurde er weinig meer in Nijmegen. NEC kreeg tien minuten voor tijd nog een strafschop na een handsbal van invaller Haris Vuckic. Druijf benutte die en maakte zijn 28e van het seizoen. Dat was het laatste wapenfeit in een teleurstellend duel voor FC Twente, al zal niemand er in Enschede en omstreken minder om slapen.