Kans dat Matthew Smith meespeelt bij FC Twente heel klein

Smith speelt vrijdagavond met Wales in Cardiff tegen Denemarken. De kans is volgens FC Twente heel klein dat hij zaterdag terug naar Enschede reist en zondag kan spelen tegen Go Ahead Eagles. Dinsdag speelt Wales nog een oefeninterland in Albanië. Smith zelf zaaide vrijdagmiddag wat verwarring door de wedstrijd van zondag enthousiast aan te kondigen op Twitter. Zaterdag wordt definitief beslist of Smith wel of niet afreist naar Enschede.