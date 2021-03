Kansloos FC Twente flink onderuit bij AZ in foutenfestival

FC Twente begon dramatisch in Alkmaar. De eerste aanval van de thuisploeg leverde een treffer op. Via de rechterkant speelde de ploeg van Pascal Jansen een vloeiende aanval mooi uit met Myron Boadu als eindstation. FC Twente stelde daar via Queensy Menig wat gevaar tegenover, maar zijn inzet vloog over.

Eigen doelpunten

AZ strafte die misser genadeloos af, want de Alkmaarders braken wederom via de rechterkant door. Dario Dumic tikte een voorzet met Boadu in zijn rug in eigen doel binnen. Dat bleek de eerste van de drie (!) eigen doelpunten voor rust. Joël Drommel blunderde opzichtig bij een harde vrije trap van Teun Koopmeiners en stootte de bal in eigen doel. Namens AZ maakte Albert Gudmundsson vlak voor rust ongelukkig de treffer voor FC Twente. Een aansluitingstreffer die ook nog eens totaal onverdiend was, want FC Twente werd compleet overklast.

Ron Jans greep halverwege in en bracht Wout Brama voor Godfried Roemeratoe. Die wijziging zorgde er in ieder geval voor dat FC Twente sterker begon dan in de eerste helft. Op het middenveld was er bij vlagen meer controle en dat zorgde voor meer rust voor het doel van Drommel. FC Twente was aan de andere kant van het veld zelfs dichtbij de 3-2, maar Marco Bizot redde goed op een uithaal van Tyronne Ebuehi. FC Twente zat ook beter in de wedstrijd, omdat AZ duidelijk een tandje had teruggeschakeld. Toch bracht de thuisploeg de marge een kwartier voor tijd weer op drie, toen Koopmeiners een fraai hakje van Jasper Karlsson bekroonde met een treffer. Verdere ellende werd FC Twente bespaard, omdat een late treffer van Calvin Stengs vanwege buitenspel werd afgekeurd.

AZ - FC Twente 4-1 (3-1).

4. Boadu 1-0, 22. Dumic 2-0 (eigen doelpunt), 35. Drommel 3-0 (eigen doelpunt), 40. Gudmundsson 3-1 (eigen doelpunt), 78. Koopmeiners 4-1.

AZ: Bizot, Svensson (84. Sugawara), Letschert, Martins Indi, Wijndal, Koopmeiners, Reijnders (84. Goudmijn), Stengs, Gudmundsson (67. De Wit), Boadu, Karlsson (82. Aboukhal).

FC Twente: Drommel, Ebuehi, Dumic, Pierie, Oosterwolde, Roemeratoe (46. Brama), Zerrouki (74. Ilic), Bosch, Narsingh, Danilo, Menig (61. Abass).

Scheidsrechter: Blom

Geel: Martins Indi (AZ), Dumic, Zerrouki (FC Twente)