Karaktermoord op clubicoon Brama is dieptepunt in een toch al roerige periode

Aan het eind van een dag vol verbazing, verbittering en verwijten, kwam de leiding van FC Twente met een verklaring. De boodschap was een lege huls. Bovendien: het kwaad was toen al geschied. Veel supporters hadden inmiddels hun conclusie getrokken dat er 'karaktermoord' op Wout Brama was gepleegd. Los van de vraag wie er gelijk heeft, en of het chique is gesprekken zonder toestemming op te nemen, geeft het geluidsfragment van het onderhoud met de supportersdelegatie een ontluisterend inkijkje in de werk- en denkwijze van de technische staf. Zo is opvallend dat bij het gesprek de voltallige staf zat, zes man sterk. Van hoofdtrainer tot video-analist. En keeperstrainer Sander Boschker was er dus ook. Plus aanvoerder Xandro Schenk. Van de directie was niemand aanwezig.