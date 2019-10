Kees Rijvers benoemd tot erelid van FC Twente

Rijvers was door de club uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een reünie rond de wedstrijd tegen Willem II. Daar werd hij tot zijn eigen verrassing, in het bijzijn van veel spelers uit zijn tijd, benoemd tot erelid. „Kees Rijvers mag met recht worden gezien als de sportieve grondlegger van de club”, sprak Koen Groenewold, lid van de Raad van Commissarissen tot de volle zaal. Van een anonieme club uit de provincie groeide FC Twente in de jaren ‘60 en ‘70 uit tot een grootmacht in binnen en buitenland. Velen noemen Kees Rijvers de beste trainer die FC Twente ooit heeft gehad.

Voor de voormalige international was FC Twente in 1966 zijn eerste zelfstandige klus in het betaalde voetbal. ‘Niet naar Enschede, dat is te ver’, vond z’n vrouw, maar Rijvers zat in zijn hoofd dan allang bij de kersverse fusieclub. De als eigenzinnig bekende staande Brabander zette in die dagen de hele club naar zijn hand. En niet zonder succes. FC Twente werd een topclub, met tal van topspelers. „Zijn komst was een schot in de roos”, zegt de club in een dankwoord. „Anonieme voetballers werden getransformeerd tot echte profs. De topsportcultuur deed haar intrede in Het Diekman Stadion. Talentvolle jongens uit de regio kwamen tot wasdom en vormden samen met jongens uit de Randstad een hecht collectief.”

Spelers omschrijven Rijvers als een ‘tactisch zeer sterke trainer, die alles wist van de tegenstanders en daar op inspeelde’. Doelman Piet Schrijvers zei in het boek 50 jaar FC Twente het volgende: ‘Rijvers is klein van stuk., maar hij is een groot mens’. ‘Waar was FC Twente geweest zonder de verstandige inbreng van Rijvers? ’, vraagt oud-speler Benno Huve zich in datzelfde boek af.

Epi Drost, Theo Pahlplatz, Jan Jeuring, Piet Schrijvers, de gebroeders Van de Kerkhoff, Kick van der Vall, Eddy Achterberg, Willem de Vries, Dick van Dijk, René Notten: al die iconen braken door in het eerste tijdperk Rijvers. In 1972 ruilde Rijvers FC Twente in voor PSV waar hij ook de nodige hoogtepunten beleeft. In 1978 won hij met PSV de UEFA-Cup. Net als bij FC Twente werd Rijvers ook bij het Nederlands elftal gezien als de man die het fundament legde onder een gouden lichting. Toppers als Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Wim Kieft debuteerden onder hem in Oranje.

In 1986 keerde Rijvers terug bij FC Twente waar hij samen met de jonge Theo Vonk de technische leiding kreeg. Rijvers was technisch technisch en klankbord voor de veldtrainer Vonk. In zijn tweede periode bleef hij drie jaar bij FC Twente. Rijvers woonde jarenlang in Frankrijk, maar is inmiddels teruggekeerd naar zijn geboortegrond Breda.

