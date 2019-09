Kees Rijvers en oud-teammaten FC Twente steunen alzheimerpatiënt Piet Schrijvers

Maar in het gesprekje met zijn oud-trainer en teammaten was er herkenning en flikkerden zijn ogen op. Nee, dat hij een spits van Haarlem twee tanden uit de mond had gestompt bij een hoekschop, zoals Bronkers hem voorhield, kon Schrijvers zich niet meer herinneren. Maar de gehaktballen van cafetaria Schippers in de Enschedese Walstraat wél. ,,Ik heb Piet ontmoet bij cafetaria Schippers”, zegt Bronkers. ,,Hij was van DWS naar Twente gekomen en een dag erna zouden we op trainingskamp gaan en officeel kennis maken. Maar de avond daarvoor ontmoette ik hem dus al. We zaten met de jongens van Twente te kaarten en een Schippersbal te eten daar. Kees Rijvers had daar de pest over in.”

De beste verdediging

Willem de Vries, voorstopper in het topelftal van Twente uit het begin van de jaren zeventig, en Jan Bronkers waren vanuit Twente naar de presentatie van het boek en de documentaire over Piet Schrijvers naar diens woonplaats Ermelo gekomen. Fox Sports zendt ‘De Beer van de Meer’ zondagavond om 21.15 uur uit. Jan Bronkers wist al twee jaar dat het niet goed ging met Schrijvers. ,,Toen hij bij Twente kwam was ik al werkzaam in de assurantiën en werd Piet meteen klant. Dat is het altijd gebleven.” Trainer Kees Rijvers (93) overhandigde Piet Schrijvers het eerste exemplaar van zijn biografie. ,,Dat Piet er nu zo aan toe is, raakt mij enorm”, zegt Rijvers naderhand. ,,Hij gaf leiding aan de beste verdediging waarmee ik ooit heb gewerkt.”

Deden samen het licht uit

Rijvers doelt op de achterste lijn uit de glorierijke jaren zeventig van FC Twente, met Schrijvers op doel met voor zich de verdedigers Cees van Iersel, Epy Drost, Willem de Vries en Kalle Oranen. Willem de Vries (76): ,, Piet en ik woonden in De Thij in Oldenzaal dicht bij elkaar. We reden samen naar de wedstrijden.” Dat de twee samen reden, kwam goed uit. ,,Want Piet en ik deden vaak ook samen het licht uit in het spelershome”, zegt De Vries met een glimlach. Ze gingen vaak samen op pad, maar als Schrijvers in de wedstrijd zijn doel uit kwam, kon je beter aan de kant gaan. ,,Hij nam iedereen mee. Mij ook, als ik in de weg stond.”