Kiest FC Twente bewust voor de Nederlandse markt?

FC Twente trok tot dusverre vier spelers aan. Gijs Smal komt uit De Rijp, veel Hollandser kan het niet. Nathan Markelo speelt in Engeland, maar groeide op in Amsterdam. En hoewel Kik Pierie werd geboren in Boston, is de nieuwste aanwinst van de club Nederlander. Vaclav Cerny is vooralsnog de enige buitenlandse speler, maar hij is al vanaf zijn vijftiende hier en spreekt vloeiend Nederlands.

Buitenlanders weg

Van de Spaanse enclave van vorig is alleen Julio Pleguezuelo nog over. De Noor Rafik Zekhnini is weg, net als de Japanner Keito Nakamura, de Sloveen Haris Vuckic en de Engelsman Joel Latibeaudiere en de Duitser Tim Hölscher. De Deen Emil Berggreen mag ook op zoek naar een andere club.

Is de club bewust een andere koers aan het varen richting Nederlandse markt? Nee, zegt technisch directeur Jan Streuer. ,,Wij zoeken goede spelers, die voor ons betaalbaar zijn. En dat mag een Duitser zijn, een Belg, een Afrikaan...dat maakt niets uit", zegt hij. ,,Het is wel zo dat je door de coronacrisis geen spelers meer live kunt bekijken, waardoor je bent aangewezen op de spelers die je al kent.”

Handig in communicatie

Een voorbeeld daarvan is Pierie, die donderdag voor een jaar werd gehuurd van Ajax. ,,In de communicatie achterin is het natuurlijk wel een voordeel dat hij Nederlander is", zegt Streuer. ,,Maar waar het ons om gaat is dat hij een goede speler is. Ajax heeft vorig jaar niet voor niets bijna vijf miljoen euro voor hem betaald. Kik heeft een moeilijk jaar achter de rug, maar ik ben er van overtuigd dat hij een uitstekende speler gaat worden.”