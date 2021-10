‘Kiezen tussen Brama of Zerrouki is een duivels dilemma’

Podcast Ballen VerstandENSCHEDE/ALMELO - De eredivisie wordt dit weekend weer hervat, dus is de Podcast Ballen Verstand ook terug. Met uiteraard gepeperde meningen en alles over FC Twente en Heracles.

Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde blikken terug en vooruit. Wanneer is bij FC Twente de rentree van Vaclav Cerny te verwachten? En hoe komt het toch dat de spelersgroep van Heracles altijd zo fit is?

Verder komt de opstelling van FC Twente ter sprake. Wanneer komt het moment dat trainer Ron Jans Michal Sadilek naar het middenveld doorschuift en wat betekent dat dan voor spelers als Brama en Zerrouki? „Kiezen tussen die twee is een duivels dilemma.” Of valt het elftal straks zoals zo vaak per toeval in elkaar?

FC Twente en Heracles waren voor de interlandbreak goed bezig. Hoe staan de clubs er voor nu het derde blok aanstaande is. Heracles gaat zaterdag naar Go Ahead Eagles, FC Twente sluit op zondag het weekend af met een thuisduel tegen Willem II in een stadion dat voor het eerst in 1.5 jaar weer nagenoeg vol zal zitten.

Gedoe in Twentse voetbal

Is er nog meer? Ja, ook het gedoe rond de FC Twente/Heracles Academie en PFA/Achilles komt aan bod. De verantwoordelijken bij de voetbalschool houden het op een ‘verschil van inzicht’, maar er is wel iets meer aan de hand, aangezien de academie heeft laten dat ‘ouders van kinderen van de PFA moeten weten wat het betekent als ze bij Achilles gaan spelen’. Namelijk: dat ze niet meer in beeld zijn bij FC Twente/Heracles. Waarom wordt er zo moeilijk gedaan en wie bepaalt er eigenlijk of een kind een stage ergens mag volgen? Stof genoeg.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.