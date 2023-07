Kijk deze zomer live oefenduels van FC Twente exclusief bij Tubantia.nl

De oefenduels van FC Twente hebben deze zomer veel waarde, omdat de ploeg van Joseph Oosting over een kleine drie weken al moet aantreden in Europa tegen het Zweedse Hammarby. Hoe mooi is het dan om die wedstrijden rechtstreeks te kunnen volgen?

Sluit een Tubantia Digitaal, Zaterdag + Digitaal of Compleet abonnement af via abonnement.tubantia.nl om de duels van FC Twente tegen Odense en Schalke live te volgen. Let op: met een Digitaal Basis Abonnement zijn de wedstrijden niet live te zien. De wedstrijd tegen Odense is zaterdag 15 juli in Goor, aftrap 15.00 uur. Een week later is in Gelsenkirchen de laatste test voor het duel tegen Hammarby. Het duel tegen Schalke begint om 13.30 uur.