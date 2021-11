Kik Pierie is na lange blessure op de weg terug: ‘Ik kon in bed niet eens van zij wisselen’

Toen Kik Pierie voor de eerste oefenwedstrijd in de zomer tegen de amateurs van Sparta Enschede de tribune beklom, leek het alsof hij uit voorzorg niet speelde. Een klein pijntje, even rust, geen risico nemen en daarna weer verder. Maar inmiddels is het al bijna december en wacht de huurling van Ajax nog altijd op zijn eerste speelminuten van het seizoen. Wat eerst op een kleine verdraaiing in de rug leek, groeide uit tot een serieus probleem. Voetballen, trainen, ja zelfs normaal bewegen, was in de eerste periode uit den boze. Sterker nog: hij kon het niet eens. „Alles lijkt altijd zo vanzelfsprekend, maar pas als je ergens een probleem hebt, besef je dat dat niet zo is”, zegt Pierie. „Zo heb ik gemerkt hoe vaak je onbewust je rug nodig hebt en belast. Normaal gaat alles vanzelf, maar opeens is dat niet meer zo. Ik kon eerst niet eens van zij wisselen als ik in bed lag.”