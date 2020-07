Kik Pierie moet nog 20 jaar worden, maar is nu al bijna lid van club van 100

Gek eigenlijk: toen Kik Pierie zich vorig jaar als tiener bij de poorten van De Arena meldde had hij al 62 duels op het hoogste niveau in zijn achterzak zitten. Welke speler op die leeftijd kon hem dat nazeggen? Donderdagavond, twaalf maanden later: Pierie krijgt weer een rondleiding en dit keer is het toneel De Grolsch Veste. Een nieuw decor, maar wat onveranderd is ten opzichte van een jaar geleden is het aantal van 62 wedstrijden in de eredivisie. In een jaar tijd is er dus geen eredivisieduel bijgekomen op zijn cv.