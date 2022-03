Kik Pierie voor het eerst dit seizoen bij selectie FC Twente

Robin Pröpper, die vorige week tegen RKC vlak voor de aftrap geblesseerd wegviel, is weer hersteld. Hij zal samen met Julio Pleguezuelo het hart van de defensie vormen. Mees Hilgers en Wout Brama ontbreken nog steeds tegen de verrassing van dit seizoen, Cambuur. Achter de naam van Luca Everink staat nog een groot vraagteken. Hij is de hele week ziek geweest.

Trainer Ron Jans vindt dat zijn de ploeg aan de bal stappen zet. „Het voetbal wordt beter. Het was alleen jammer dat we dat tegen Go Ahead niet om hebben gezet in een zege en tegen RKC duurde het te lang voordat we de wedstrijd beslisten”, aldus de oefenmeester.