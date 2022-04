‘Klaar voor de derby en gelukkig hebben we hier nog geen idiote dingen gezien zoals in Friesland’

Wat is het laatste nieuws bij Heracles? Wie ontbreken er bij FC Twente? Alles komt langs in deze editie die vrijwel geheel in het teken staat van de derby. Gaat Heracles revanche nemen op FC Twente voor de nederlaag eerder dit seizoen in Enschede? „Toen hadden we wel een matchplan, we voerden het alleen akelig beroerd uit”, weet trainer Frank Wormuth nog. Zijn collega Ron Jans was donderdag niet helemaal tevreden over de trainer, maar een dag later staan de gezichten alweer een stuk vrolijker. Gaat FC Twente in Almelo de basis leggen voor een terugkeer in Europa, of liggen de buren dwars?