KNVB neemt eerste divisie niet serieus

In topsport, als je daar de eerste divisie voor het gemak even bijtelt, gaat het erom dat de besten tegen de allersterksten uitkomen. Dat moet je als bond faciliteren en zo goed mogelijk inkleden. Daar heeft iedereen belang bij. Niet alleen de sporter, maar ook de entourage, het publiek, de totale omgeving. En het is ook nog eens goed voor de uitstraling van de competitie. In de eerste divisie is daar geen sprake van, omdat er in interlandweekends vrolijk wordt doorgevoetbald, waardoor sommige clubs meerdere spelers missen. NEC had vorig seizoen met Groeneveld en Kadioglu een prachtig aanvalsduo, maar als Oranje onder 20 ergens moest opdraven was de club die smacht naar promotie ze kwijt. Dat valt met goed fatsoen niet uit te leggen en te verdedigen, al is het alleen maar omdat het vloekt met het grondbeginsel wat elke sportbond als eerste dient na te streven: het zo eerlijk mogelijk laten verlopen van een competitie.