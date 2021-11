KNVB: ‘Strafschop FC Twente was terecht’

VAR-Serdar Gözübüyük overrulde zaterdagavond in de slotfase scheidsrechter Edwin van de Graaf. Sparta-back Giannis Masouras gleed FC Twente-middenvelder Michel Vlap wild onderuit, terwijl de bal al weg was. Van de Graaf liet doorspelen, maar de VAR haalde hem naar de zijkant, waarna FC Twente alsnog een strafschop kreeg die door Ricky van Wolfswinkel binnen werd geschoten: 0-1.

Domme actie

Volgens Wiedemeijer past de sanctie in de nieuwe richtlijnen bij dergelijke (te) late tackles. „We hebben de laatste weken veel van deze late tackles gezien”, zei hij bij ESPN. „Op het middenveld worden die wel bestraft en dan volgt vaak ook nog een gele kaart. Maar zodra het in het strafschopgebied gebeurt, vinden ze het opeens niets onder het mom dat de bal is gespeeld. We vinden dat dit soort late tackles onbesuisd inkomen is en dus is het een domme actie en een strafschop.”