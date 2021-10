‘Komen Vlap en Vloet ooit nog tot leven?’

Podcast De Ballen VerstandENSCHEDE/ALMELO - FC Twente en Heracles beleefden een dramatisch weekend en dat is terug te horen in de Podcast. Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde lijken dit keer op de eeuwige mopperaars uit de Muppetshow Statler en Waldorf. Heracles was flets en vaal, FC Twente een helft lang slaapverwekkend en dan hebben we het nog niets eens over de mislukte panenka van Vloet en de blunder van Pröpper.